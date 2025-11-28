Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик

Момче и момиче бяха блъснати от джип, докато пресичали на пешеходна пътека на улица „Кочо Честименски“ в Пазарджик. Децата са с леки охлузвания и натъртвания и са освободени за домашно лечение.

По информация на говорителя на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов, учениците се придвижвали в група от близките две училища – Езиковата гимназия "Бертолт Брехт" и Професионалната гимназия по строителство и архитектура. При опит да пресекат те били ударени от автомобила.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като и двете проби са отрицателни.