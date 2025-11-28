Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата за паркиране

Столичната община ще обжалва решението на Административния съд в София, който спря предварителното изпълнение на новата Наредба за паркиране. Така разширяването и поскъпването на синята и зелената зона, планирано за 5 януари, остава блокирано до вземането на окончателно съдебно решение.

От Общината подчертават, че съдът не е обявил наредбата за нищожна, а е постановил само временна мярка.

Според тях бързината на съдебното произнасяне поставя въпроса дали аргументите им са били разгледани в пълнота. Общината ще настоява ВАС да отмени определението и ще продължи да защитава нуждата от модерна система за паркиране.