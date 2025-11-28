БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Иванов за ситуацията в Благоевградско: Всички екипи са в готовност да реагират

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

В областта е обявен червен код за опасни валежи

Снимка: БТА
Слушай новината

Във връзка с обявения червен код за интензивни валежи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов проведе среща с председателя на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев и с председателя на Управителния съвет на ВиК Холдинга инж. Лозко Лозев. На нея e докладвано, че към момента няма аварирали ВиК съоръжения и щети по републиканската пътна мрежа.

Въпреки това министър Иванов разпореди екипите на АПИ и ВиК да продължат да бъдат в готовност с 24-часови дежурства, за да следят критичните съоръжения и да оказват помощ на кметовете и областния управител при нужда. В готовност остават и екипите на АПИ във връзка с обичайно зачестяващите при валежи свлачища и срутища, така че пътната мрежа да се почиства своевременно.

#Благоевградско #МРРБ #Иван Иванов

Последвайте ни

ТОП 24

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
2
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
3
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
4
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан
5
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен...
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
6
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир...

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Регионални

Въвеждат временна организация на сметосъбирането в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"
Въвеждат временна организация на сметосъбирането в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"
Апелативният съд във Варна постави под домашен арест надзирател, обвинен за вземане на подкуп Апелативният съд във Варна постави под домашен арест надзирател, обвинен за вземане на подкуп
Чете се за: 01:25 мин.
Ако тръгвате на път, подгответе автомобилите за зима, съветват от АПИ Ако тръгвате на път, подгответе автомобилите за зима, съветват от АПИ
Чете се за: 01:27 мин.
Поставиха стълбове в средата на тротоар на централна улица в Благоевград Поставиха стълбове в средата на тротоар на централна улица в Благоевград
Чете се за: 02:10 мин.
Спасени от контрабанда екзотични животни получи терариумът в Минерални бани Спасени от контрабанда екзотични животни получи терариумът в Минерални бани
Чете се за: 01:42 мин.
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември Изплащането на пенсиите и коледните добавки започва на 5 декември
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии" Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Приключваме седмицата с червен код и много дъжд, но започваме...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ