Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:52 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

Ако тръгвате на път, подгответе автомобилите за зима, съветват от АПИ

от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Във високопланинските райони на Западна България е възможно дъждът да премине в сняг

тръгвате път подгответе автомобилите зима съветват апи
Снимка: Архив/БТА
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, на които им предстои пътуване през високопланинските райони в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Прогнозата на метеоролозите показва, че в планинските части е възможно дъждът да премине в сняг, с което се увеличават предпоставките за заледяване и хлъзгавост особено рано сутрин, когато и температурите са по-ниски.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и са в готовност да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и проходите. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата.

Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Поставиха стълбове в средата на тротоар на централна улица в Благоевград
Поставиха стълбове в средата на тротоар на централна улица в Благоевград
Спасени от контрабанда екзотични животни получи терариумът в Минерални бани Спасени от контрабанда екзотични животни получи терариумът в Минерални бани
Чете се за: 01:40 мин.
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
Чете се за: 01:40 мин.
Решението за освобождането на Благомир Коцев следва правната логика според адвоката му Решението за освобождането на Благомир Коцев следва правната логика според адвоката му
Чете се за: 03:17 мин.
Иван Таков: Съдът правилно спря поскъпването на паркирането в София Иван Таков: Съдът правилно спря поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 02:02 мин.
Каква е ситуацията след обилните валежи в Петричко? Каква е ситуацията след обилните валежи в Петричко?
Чете се за: 01:15 мин.

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да бъде изтеглена
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден на дипломацията В търсене на мир за Украйна: Путин с нов коментар, Зеленски отдаден на дипломацията
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии" Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
ПП-ДБ настояват Бюджет 2026 да бъде изтеглен изцяло, а процедурата...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Израел бомбардира Сирия: Най-малко 9 жертви при въздушни удари и...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Приключваме седмицата с червен код и много дъжд, но започваме...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
