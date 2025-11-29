Радослав Росенов направи история - четвърта европейска титла до 23 години!

Радослав Росенов записа името си в историята на европейския бокс, като стана четирикратен шампион при мъжете до 23 години в категория до 60 кг.

На финала в Будапеща той победи турчина Чинар Мехметан с категорично 5:0, показвайки уверена игра и познатия си стил на „танцуване“ по ринга. С успеха Росенов, който след две седмици навършва 22 години, стигна до 17-та поредна победа на европейски първенства в тази възраст.

Триумфът му се превърна и в подарък за треньора Жоел Арате, който празнува 44-тия си рожден ден.

На европейското в Будапеща злато ще гонят още двама българи – Викторио Илиев (65 кг) и Уилиам Чолов (80 кг), които също се класираха за финалите.