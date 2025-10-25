Цончо Ганев: Случващото се с рафинерията е огромен сигнал за всички инвеститори в страната

Промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които предвиждат продажбата на рафинерията в Бургас да се случи след одобрение от ДАНС и с решение на Министерския съвет, станаха повод за сблъсък между "ДПС - Ново начало" и "Възраждане". Дебатите в зала бяха съпътствани от остри реплики и леко физическо спречкване.

"Когато дори и в парламента някой си позволи по най-просташкия, брутален начин да те псува, докато говориш от трибуната, най-малкото, което трябваше да чуе Анастасов, беше това, че е еничар", коментира заместник-председателят на "Възраждане" Цончо Ганев в "Говори сега".

Ганев обясни позицията на "Възраждане" по казуса с рафинерията:

"Борисов няма да вземе никакви решения дори и за рафинерията в Бургас. Решенията са свързани с едно безумие – изхвърляне на един от най-големите платци на акцизи в страната. Това е "Лукойл" – един от най-важните източници за бюджета".

Той подчерта, че всяка продажба на рафинерията трябва да бъде съгласувана с ДАНС, която според него е "директно завладяна от председателя на "ДПС - Ново начало".

Цончо Ганев предупреди за ефекта върху инвеститорите: