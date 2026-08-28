ЦСКА 1948 спечели срещу Локо Пловдив и излезе лидер

ЦСКА 1948 продължава силното си представяне от началото на сезона, след като записа домакинска победа с 2:0 над Локомотив Пловдив в двубой от седмия кръг на Първа лига. Борислав Цонев даде аванс на „червените“ в самия край на първото полувреме, а Елиаш Франко сложи точка на спора с попадение в добавеното време.

Успехът изкачи ЦСКА 1948 на върха във временното класиране. Тимът вече има 17 точки, макар и с мач повече от преследвачите си. За Локомотив Пловдив ситуацията става все по-тежка – „смърфовете“ записаха пета поредна загуба и шеста в седем мача, като остават предпоследни с едва три точки.

Първото полувреме не предложи много опасности пред двете врати. В 24-ата минута Крист Лонгвил получи отлична възможност след подаване на Адриан Кова, но вратарят на домакините Алекс Божев излезе навреме и предотврати опасността.

ЦСКА 1948 нанесе своя удар буквално в последните секунди преди почивката. Ектор Куеяр намери Борислав Цонев, който стреля диагонално от малък ъгъл и прати топката във вратата за 1:0.

След почивката Локомотив опита да отговори, но трудно стигаше до чисти голови положения. В 59-ата минута домакините поискаха дузпа за игра с ръка на Киндриш след удар на Георги Русев, но съдията прецени, че нарушение няма.

В края на срещата пловдивчани бяха близо до изравняването. Александър Александров се озова на добра позиция три минути преди края, но не успя да нанесе достатъчно силен удар, а топката срещна и гредата.

ЦСКА 1948 обаче не допусна напрежение в заключителните минути и дори стигна до втори гол. В първата минута на добавеното време Георги Русев центрира отлично от корнер, а Елиаш Франко се извиси над защитата и с глава оформи крайното 2:0.