ЦСКА без Пиедраита за домакинството на Арда

Треньорският щаб на ЦСКА определи разширената група от футболисти за днешното домакинство срещу Арда от 20-ия кръг на Първа професионална лига. Двубоят стартира в 17:45 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

От новите попълнения в групата на ЦСКА не попадна единствено Алехандро Пиедраита. Всички останали, които бяха привлечени през зимата са получили доверието на Янев. Това са- Димитър Евтимов, Андрей Йорданов, Исак Соле, Макс Ебонг и Лео Перейра.

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 91. Алекс Тунчев, 3. Андрей Йорданов, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 7. Улаус Скаршем, 8. Дейвид Сегер, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.