ЦСКА честити рождения ден на Бойко Величков

"Днес спортният директор на ЦСКА Бойко Величков празнува 52-ия си рожден ден. ЦСКА му желае много здраве, успехи и трофеи с любимия отбор!", посочва като част от пожеланието в социалните си мрежи червения клуб към своя функционер.

Бойко Величков е добре познато име в българския футбол както с кариерата си на терена, така и с работата си като треньор и спортен ръководител. Той е юноша на ЦСКА, а професионалния си дебют прави под наем в Рилски спортист Самоков през сезон 1993/94, след което играе и за Чардафон (Габрово). През лятото на 1995 година се завръща при "армейците“, с чийто екип записва 17 мача и отбелязва три гола.

В кариерата си Величков преминава още през Литекс, Левски, Велбъжд Кюстендил, Спартак Варна, Локомотив София, както и през германския Рот Вайс Оберхаузен и гръцкия Илисиакос, преди да сложи край на активната си състезателна дейност.

След това поема по треньорския и ръководния път, като е асистент и старши треньор в редица клубове, спортен директор на Локомотив София, а през годините развива и собствена футболна школа в София. През юни 2024 година заема поста спортен директор на Пирин Благоевград, а от 11 август 2025-а отново е част от ЦСКА, този път в ролята на спортен директор на клуба.