ЦСКА с промяна в подготовката на лагера в Австрия

ЦСКА промени част от своята програма за лятната си подготовка. Съставът на Христо Янев няма да играе срещу Карабах, който бе сред един от отборите, срещу които трябваше да играе в контрола, тъй като двата тима могат да се срещнат в квалификациите на Лига Европа.

Първата контрола на „армейците“ ще бъде срещу Брине Гросупле, който ще замени Динамо Киев , който първоначално бе техен съперник на 20 юни.

Ето какво написаха от клуба:

В първата си проверка от лагера в Австрия тимът на Христо Янев ще се изправи срещу словенския първодивизионен Брине Гросупле.

Контролата ще се състои на 20 юни от 18:00 ч. българско време (17:00 ч. местно) на ст. „Арена Нонтал“ в Залцбург.

На 24 юни ЦСКА ще се изправи срещу бронзовия медалист от украинското първенство Полесие (Житомир). Мачът е от 19:00 ч. българско време (18:00 ч. местно) на ст. „Хое Тауерн Арена“ в Митерзил.

Планираната проверка на 27 юни срещу ФК Карабах, който се оказа потенциален съперник на ЦСКА в Лига Европа, отпада. Допълнително ще има информация за евентуален друг спаринг на 27 или 28 юни.

На 3 юли в София ЦСКА ще изиграе последната си проверка срещу Марек (Дупница).

Летните контроли на ЦСКА:

20 юни, 18:00 ч. ЦСКА – Брине Гросупле (Словения)

Стадион: „Арена Нонтал“, Залцбург

24 юни, 19:00 ч. ЦСКА - Полесие Житомир (Украйна)

Стадион: „Хое Тауерн Арена“, Митерзил

3 юли ЦСКА – Марек (Дупница)

София