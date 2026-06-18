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ЦСКА с промяна в подготовката на лагера в Австрия

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Спорт
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Корекцията се отнася за първата проверка на "армейците" на австрийска земя.

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ЦСКА промени част от своята програма за лятната си подготовка. Съставът на Христо Янев няма да играе срещу Карабах, който бе сред един от отборите, срещу които трябваше да играе в контрола, тъй като двата тима могат да се срещнат в квалификациите на Лига Европа.

Първата контрола на „армейците“ ще бъде срещу Брине Гросупле, който ще замени Динамо Киев , който първоначално бе техен съперник на 20 юни.

Ето какво написаха от клуба:

В първата си проверка от лагера в Австрия тимът на Христо Янев ще се изправи срещу словенския първодивизионен Брине Гросупле.

Контролата ще се състои на 20 юни от 18:00 ч. българско време (17:00 ч. местно) на ст. „Арена Нонтал“ в Залцбург.

На 24 юни ЦСКА ще се изправи срещу бронзовия медалист от украинското първенство Полесие (Житомир). Мачът е от 19:00 ч. българско време (18:00 ч. местно) на ст. „Хое Тауерн Арена“ в Митерзил.

Планираната проверка на 27 юни срещу ФК Карабах, който се оказа потенциален съперник на ЦСКА в Лига Европа, отпада. Допълнително ще има информация за евентуален друг спаринг на 27 или 28 юни.

На 3 юли в София ЦСКА ще изиграе последната си проверка срещу Марек (Дупница).

Летните контроли на ЦСКА:

20 юни, 18:00 ч. ЦСКА – Брине Гросупле (Словения)

Стадион: „Арена Нонтал“, Залцбург

24 юни, 19:00 ч. ЦСКА - Полесие Житомир (Украйна)

Стадион: „Хое Тауерн Арена“, Митерзил

3 юли ЦСКА – Марек (Дупница)

София

#ПФК ЦСКА

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