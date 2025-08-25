ЦСКА се отказа от още един ненужен

Чистката в ЦСКА продължава с пълна сила. „Армейците“ се отърваха от пореден ненужен играч. Този път стана ясно, че „червените“ повече няма да разчитат на Аарон Исека, обявиха днес официално от клуба. Белгиецът и столичани прекратиха договорните си взаимоотношения по взаимно съгласие.

Нападателят се присъедини към тима от Борисовата година преди година, но не очарова със своите изяви, особено в нападение. През миналия сезон той вкара само един гол за 22 мача, като вкара веднъж в турнира за Купата на България.

Исека се превърна в поредния футболист, който бе освободен от „армейците“ след Лиъм Купър, Зюмюр Бютючи, Тибо Вион и Джейсън Локило.