ЦСКА 1948 удължи агонията на ЦСКА

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Отборът от Бистрица утежни ситуацията на "армейците", които продължават да не познават вкуса на победата през сезона в Първа лига.

Снимка: startphoto.bg
ЦСКА 1948 изкова втори пореден успех в Първа лига. Съставът на Иван Стоянов матира ЦСКА с 1:0 в среща от шестия кръг, изиграна на Националния стадион "Васил Левски".

В автор на единственото попадение се оказа Мамаду Диало, който бе точен през първото полувреме. По този начин отборът от Бистрица удължи тежката ситуация за състава на Душан Керкез, който продължава да не познава вкуса на победата от началото на сезона в родния елит, допускайки втора загуба. Двата отбора предложиха мач, изпълнен немалко брой опасности, но отборът от Бистрица се оказа на печелившата страна.

ЦСКА 1948 продължава да се намира на третото място във временното класиране с 13 точки, а "армейците" се намират на незавидната 14-та позиция с 3 точки и мач по-малко. На 31 август отборът от Бистрица ще домакинства на Левски, докато тимът от Борисовата градина ще има визита на Славия ден по-рано.

Домакините бяха по-активни в началните минути и тези думи бяха затвърдени от два поредни пропуска. Давид Сегер финтира и центрира към точката на дузпата, откъдето шут на Йоанис Питас бе спрян от Петър Маринов. Близо 60 секунди след това Джеймс Ето‘о стреля от далечна дистанция, но неговият шут профуча покрай вратата, пазена от Маринов.

В 11-та минута Сегер и Питас комбинираха, а вторият стреля от движение, но Маринов спаси авторитетно, оставяйки вратата си суха.

Впоследствие гостите отговориха с първа опасност, при която останаха на крачка от гола. Мамаду Диало се възползва от грешка на Лумбард Делова и стреля. Густаво Бусато бе на мястото си в този момент и спаси.

„Армейците“ отвърнаха мигновено. Шут на Бруно Жордао мина на сантиметри от вратата на Маринов, а 2 минути по-късно Питас центрира от добра позиция, а Леандро Годой не успя да засече останал сам на около метър от нея.

В 37-та минута отборът от Бистрица първи ликуваше. Пас отдясно на Диего Медина бе засечен Диало и с Глава простреля Бусато, за да прати топката във вратата му за 1:0.

Тимът от Борисовата градина загуби остротата си от старта на мача и до края на полувремето бе слаб удар на Адам Лапеня, който се озова в ръцете на Маринов.

Домакините възобновиха ударите пред вратата на Маринов при подновяването на играта. Питас изпробва рефлексите на стража на гостите, като вторият изби. Последва и неточен дар на Жордао. Впоследствие Годой засече високо подаване, но неговият опит бе спрян, а в ответната атака Сегер разтресе вратата с мощен шут.

Отборът от Бистрица отвърнаха с опасна контраатака, завършена от Диало, но Бусато бе непоколебим и спаси. Тимът от „Герена“ продължи с пропуските, като при последния си такъв Теодор Иванов прати топката над вратата.

В добавеното време гостите имаха шанс да удвоят резултата. Елиас Франко излезе сам срещу Бусато и като по чудо не се разписа във вратата му.

