Бойко Величков: Представянето ни дотук е кошмар

Ако някой иска да обвини Душан Керкез за кризата, няма да е прав", отбеляза спортният директор на ЦСКА.
Бойко Величков окачестви като трудна моментната ситуация в ЦСКА. Новият спортен директор на „армейците“ говори след загубата срещу ЦСКА 1948 с 0:1 на Националния стадион „Васил Левски“.
Величков уточни, че старши треньорът Душан Керкез не е виновен за кризата в редиците на „червените“.
"Трудна и ситуацията в момента. За съжаление не успяхме да направим рестарт по отношение на резултатите", започна той.
"Нямам как да кажем, че сме се подсилили достатъчно. Имаме нужда от още качество, това е ясно. Работим да се подсилим в много зони", каза новият ръководен фактор на столичани.
"Душан Керкез е треньор на ЦСКА. Труден е моментът, но ако някой иска да го обвини него за кризата, просто няма да е прав. Наистина е кошмар представянето дотук. Има огромно разочарование у всички в съблекалнята за всичко, което се случи в този мач. Ако има някакъв оптимизъм, то е, че се видя повече желание и агресия в играчите. На феновете трябва да отговорим с резултати и с игра на терена. Това е, което мога да им кажа", завърши Величков.