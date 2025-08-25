Бойко Величков: Представянето ни дотук е кошмар

Бойко Величков окачестви като трудна моментната ситуация в ЦСКА. Новият спортен директор на „армейците“ говори след загубата срещу ЦСКА 1948 с 0:1 на Националния стадион „Васил Левски“.

Величков уточни, че старши треньорът Душан Керкез не е виновен за кризата в редиците на „червените“.

"Трудна и ситуацията в момента. За съжаление не успяхме да направим рестарт по отношение на резултатите", започна той.

"Нямам как да кажем, че сме се подсилили достатъчно. Имаме нужда от още качество, това е ясно. Работим да се подсилим в много зони", каза новият ръководен фактор на столичани.