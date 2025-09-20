БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА се раздели с Душан Керкез

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Валентин Илиев ще води "червените" в мача с Ботев Враца.

Душан Керкез
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Душан Керкез вече не е старши треньор на ЦСКА, съобщиха от клуба. Освен с наставника, клубът се разделя и с досегашния треньорски щаб на първия отбор.

В предстоящия шампионатен двубой – като гост на Ботев Враца на 22 септември (понеделник) от 20:30 часа ЦСКА ще бъде воден от Валентин Илиев.

Керкез пое ЦСКА в началото на юни и остана начело по-малко от четири месеца. Под негово ръководство армейците постигнаха само една победа в осем шампионатни мача за новия сезон и с едва 7 точки заемат незавидното 12-о място в класирането.

Душан Керкез е роден на 1 май 1976 г. в Белград. През футболната си кариера се подвизава като полузащитник и защитава цветовете на Вождовац, Раднички Обреновац, Леотар, Зрински Мостар, Риека и кипърските АЕЛ и Арис Лимасол.

През треньорската си кариера е водил АЕЛ, Чукарички и Ботев Пловдив, като начело на „канарчетата“ печели Купата на България през 2024 година.

Свързани статии:

Керкез разкри какво трябва да стане, за да разтрогне договора си
Керкез разкри какво трябва да стане, за да разтрогне договора си
Босненецът заяви по време на проведената среща с фенове на клуба,...
Чете се за: 01:35 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
4
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
6
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
4
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Футбол

Ливърпул се наложи над Евертън в мърсисайдското дерби с гол и асистенция на Райън Гравенберх
Ливърпул се наложи над Евертън в мърсисайдското дерби с гол и асистенция на Райън Гравенберх
Левски входира искане до Съдийската комисия за достъп до ВАР-аудиото от мача с Лудогорец Левски входира искане до Съдийската комисия за достъп до ВАР-аудиото от мача с Лудогорец
Чете се за: 01:12 мин.
Керкез разкри какво трябва да стане, за да разтрогне договора си Керкез разкри какво трябва да стане, за да разтрогне договора си
Чете се за: 01:35 мин.
Аморим увери, че и Папата не може да го накара да промени стила си на игра Аморим увери, че и Папата не може да го накара да промени стила си на игра
Чете се за: 01:07 мин.
Български отбор ще играе полуфинал в Шампионската лига по минифутбол Български отбор ще играе полуфинал в Шампионската лига по минифутбол
Чете се за: 01:22 мин.
Неймар бе спрян от нова контузия Неймар бе спрян от нова контузия
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града
Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Второ огнище пламна край село Горнослав Второ огнище пламна край село Горнослав
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна Трима души загинаха при голяма руска атака срещу Украйна
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО) Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Тежък трафик затруднява изхода на София към АМ "Хемус"...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ