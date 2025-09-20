ЦСКА се раздели с Душан Керкез

Душан Керкез вече не е старши треньор на ЦСКА, съобщиха от клуба. Освен с наставника, клубът се разделя и с досегашния треньорски щаб на първия отбор.

В предстоящия шампионатен двубой – като гост на Ботев Враца на 22 септември (понеделник) от 20:30 часа ЦСКА ще бъде воден от Валентин Илиев.

Керкез пое ЦСКА в началото на юни и остана начело по-малко от четири месеца. Под негово ръководство армейците постигнаха само една победа в осем шампионатни мача за новия сезон и с едва 7 точки заемат незавидното 12-о място в класирането.

Душан Керкез е роден на 1 май 1976 г. в Белград. През футболната си кариера се подвизава като полузащитник и защитава цветовете на Вождовац, Раднички Обреновац, Леотар, Зрински Мостар, Риека и кипърските АЕЛ и Арис Лимасол.

През треньорската си кариера е водил АЕЛ, Чукарички и Ботев Пловдив, като начело на „канарчетата“ печели Купата на България през 2024 година.