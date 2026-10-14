Цветана Пиронкова с треньорски амбиции: Искам да предам опита си на младите тенисисти

Една от най-успешните български тенисистки Цветана Пиронкова гледа към ново предизвикателство в своята кариера – треньорската професия. Спортист №1 на България за 2020 година призна, че има желание да продължи развитието си в тази посока и да използва натрупания опит от професионалния тенис, за да помага на следващото поколение състезатели.

В интервю за официалния сайт на Българската федерация по тенис Пиронкова говори за бъдещите си планове, възхода на младите български таланти, значението на международните турнири у нас и първите стъпки на своя син Александър в спорта.

Повод за разговора беше участието ѝ като посланик на федерацията по време на Junior Orange Bowl European Playoff Series – официалната европейска квалификация за престижния детски турнир Orange Bowl, проведена през миналата седмица в Бургас.

Пиронкова завърши треньорски курс ITF Level 2 в Пазарджик в началото на септември и не скри интереса си към новата роля край корта.

"Тенисът винаги е бил огромна част от живота ми и продължава да бъде моето ежедневие. Благодарение на професионалната си кариера съм натрупала много опит като състезател на различни нива и смея да твърдя, че познавам играта в дълбочина“, сподели тя.

Бившата националка подчерта, че преминаването от състезателната към треньорската професия изисква различен подход, но именно това я мотивира да продължи да учи и да се развива.

"Разбира се, има съществена разлика между това да бъдеш състезател и това да бъдеш треньор. Именно тази различна перспектива ми е много интересна и ме мотивира да се развивам в тази посока“, обясни Пиронкова.

Според нея едно от най-ценните предимства, които може да предложи на младите състезатели, е способността да разбира техните емоции и трудности по време на мачовете.

Пиронкова е убедена, че личният ѝ опит в професионалния тенис може да бъде полезен не само в технически и тактически план, но и при преодоляването на психологическите предизвикателства, с които се сблъскват младите играчи.

Бившата първа ракета на България изрази и задоволството си от представянето на родните таланти в квалификациите за Orange Bowl.

От общо 16 квоти за основната схема на престижния турнир в САЩ цели 13 бяха спечелени от български състезатели – резултат, който според Пиронкова е доказателство за потенциала на младото поколение.

"Това е изключително силно представяне, което показва, че имаме талантливи и конкурентоспособни млади състезатели“, заяви тя.

Пиронкова отчете, че домакинството е дало определени предимства на българските участници, но подчерта, че победите са били извоювани на корта.

По думите ѝ младите тенисисти са демонстрирали не само добри технически умения, но и характер, борбеност и желание за победа.

Тя изрази надежда, че участието им в основната схема на Orange Bowl в САЩ ще се превърне във важна стъпка в тяхното развитие.

Пиронкова постави специален акцент и върху значението на международните турнири, организирани в България.

Според нея подобни състезания дават възможност на младите играчи да натрупат ценен опит, без да се налага да поемат сериозните финансови и физически разходи, свързани с постоянните пътувания в чужбина.

Тя припомни трудностите от началото на собствената си професионална кариера, когато всяка точка за световната ранглиста е изисквала големи усилия.

"Тогава благородно завиждах на колегите си от държави, в които се провеждаха множество турнири и които имаха възможността, образно казано, да спят в собственото си легло и на следващия ден да излязат на корта. За мен това беше истинска мечта“, разказа Пиронкова.

Бившата тенисистка отчете, че през настоящата година България е била домакин на редица силни международни надпревари, което е помогнало на родните състезатели да постигнат добри резултати.

Тя посочи, че през лятото почти всяка седмица у нас са се провеждали турнири, а в голяма част от тях български представители са достигали до заключителните фази.

Според Пиронкова домакинството на подобни събития има и важно психологическо значение, защото показва на младите състезатели, че България може да организира турнири на високо международно ниво.

В края на интервюто Пиронкова разказа и за интереса на своя син Александър към тениса.

Тя разкри, че любовта му към спорта се е появила напълно естествено, тъй като още от ранна възраст прекарва много време на тенис корта.

"Той буквално направи първите си стъпки именно на тенис корта, докато гонеше футболна топка“, сподели бившата националка.

По думите ѝ Александър е изключително енергично дете, което обича различни спортове, включително футбол, плуване и тенис.

Въпреки добрите му резултати в детските състезания, Пиронкова категорично заяви, че не желае да налага на децата си определен професионален път.