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Цветомир Вълков и отборът по джудо обратно на българска земя

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Спорт
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Джудистът спечели бронз на световното за кадети в Гуаякил.

Цветомир Вълков и отборът по джудо обратно на българска земя
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Бронзовият медалист в тежка категория над 90 килограма Цветомир Вълков и целият български отбор се завърнаха от Световното първенство по джудо за кадети в Гуаякил (Еквадор).

На шампионата Иван Николчев стана пети, Владимир Тодоров се нареди на седмо място.

Тимът на България бе посрещнат от генералния секретар на федерацията Христов Маев, спортния директор Спаска Илиева, приятели, съотборници, треньори.

Цветомир Вълков донесе първи медал за българското джудо в тази възраст на световно първенство след 9-годишна пауза. На летище София бе и неговия по-голям брат Христо Вълков, също джудист.

И двамата са състезатели на клуб "Кодокан" с президент олимпийския бронзов медалист Георги Георгиев.

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#Световно първенство по джудо за кадети в Гуаякил 2026 година #Цветомир Вълков

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