"Да, България" иска още подробности от президента и прокуратурата за помилване през 2022 година

“Да, България” иска от президента и прокуратурата документите, въз основа на които е помилван наркотрафикантът Огнян Атанасов.

В позицията на партията се заявява, че отговорът на президентството на поставените от тях въпроси за помилването на наркотрафиканта Огнян Атанасов от Илияна Йотова през 2022 г. не дава достатъчна яснота защо е взето това решение и кой поема отговорност за него.

От "ДБ" заявяват, че ще поискат от президентската институция, Софийската градска прокуратура и компетентните органи документите, въз основа на които е помилван Огнян Атанасов.

Сред тях са самата молба за помилване, постановленията на СГП от 2021–2022 г., експертното медицинско заключение от 2022 г., протоколът и становището на Комисията по помилването, както и указът на Илияна Йотова - с точната дата и всички документи, съдържащи мотивите за решението и обосновката на предложението за помилване.

"Илияна Йотова носи личната политическа отговорност за решението, което е подписала. Комисията по помилването е помощен експертен и съвещателен орган. Нейното предложение подпомага преценката на вицепрезидента. Решението изисква собствена преценка и носи отговорност пред обществото", пишат от ДБ.

От партията допълват, че трябва да стане ясно каква е била медицинската прогноза, на какви изследвания е почивала и защо е обосновавала избраното решение.