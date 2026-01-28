БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дара Стоянова спечели първото контролно състезание на женския национален отбор за годината

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

Втора в класирането се нареди Алекса Рашева.

Дара Стоянова
Снимка: БТА
Слушай новината

Дара Стоянова спечели първото контролно на националния отбор по художествена гимнастика за жени индивидуално за 2026 година.

Тя зае първото място в многобоя със сбор от 112.300 точки, след стабилни и уверени изпълнения на всички уреди и най-висока оценка на бухалки от 29.600 точки.

Втора в класирането се нареди Алекса Рашева със 109.900 точки, като впечатли с отличното си изпълнение на лента - 28.400 точки. Трета завърши Дара Малинова със 109.000 точки, показвайки изключителна стабилност и най-висока оценка на топка - 28.300 точки. На четвърта позиция се класира Олександра Шалуева с общ резултат 102.900 точки, с уверено представяне на всички уреди.

Контролното състезание се проведе под стриктното и безкомпромисно оценяване на съдийския панел, който даде важна и ценна обратна връзка за моментната форма и развитието на състезателките.

В залата присъства и президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева, която наблюдава внимателно изпълненията, проведе разговори със състезателките и треньорите и даде ключови насоки и мотивация в навечерието на новия сезон.

На база резултатите от това първо контролно състезание ще бъдат определени представителките на България за първите международни стартове за сезона - Гран При Тарту и международен турнир „Miss Valentine“.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Дара Стоянова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
3
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
4
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Спортните събития, които бележат 2026 година
5
Спортните събития, които бележат 2026 година
Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието на дигиталната свързаност
6
Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Други спортове

Весела Лечева и Володя Златев проведоха среща с президента и ректор на университета на Тайпе
Весела Лечева и Володя Златев проведоха среща с президента и ректор на университета на Тайпе
Спортни новини 28.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 28.01.2026 г., 12:25 ч.
Какво да очакваме от предаванията на БНТ по време на Игрите в Милано/Кортина Какво да очакваме от предаванията на БНТ по време на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 04:35 мин.
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
Исак Хаджар катастрофира по време на тест в Барселона Исак Хаджар катастрофира по време на тест в Барселона
Чете се за: 01:15 мин.
Калояна Налбантова отпадна на старта на международния турнир по бадминтон от сериите „World Tour Super 300“ в Патумван (Тайланд) Калояна Налбантова отпадна на старта на международния турнир по бадминтон от сериите „World Tour Super 300“ в Патумван (Тайланд)
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не" Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ) Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ