Дара Стоянова спечели първото контролно състезание на женския национален отбор за годината

Дара Стоянова спечели първото контролно на националния отбор по художествена гимнастика за жени индивидуално за 2026 година.

Тя зае първото място в многобоя със сбор от 112.300 точки, след стабилни и уверени изпълнения на всички уреди и най-висока оценка на бухалки от 29.600 точки.

Втора в класирането се нареди Алекса Рашева със 109.900 точки, като впечатли с отличното си изпълнение на лента - 28.400 точки. Трета завърши Дара Малинова със 109.000 точки, показвайки изключителна стабилност и най-висока оценка на топка - 28.300 точки. На четвърта позиция се класира Олександра Шалуева с общ резултат 102.900 точки, с уверено представяне на всички уреди.

Контролното състезание се проведе под стриктното и безкомпромисно оценяване на съдийския панел, който даде важна и ценна обратна връзка за моментната форма и развитието на състезателките.

В залата присъства и президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева, която наблюдава внимателно изпълненията, проведе разговори със състезателките и треньорите и даде ключови насоки и мотивация в навечерието на новия сезон.

На база резултатите от това първо контролно състезание ще бъдат определени представителките на България за първите международни стартове за сезона - Гран При Тарту и международен турнир „Miss Valentine“.