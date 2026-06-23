Държавните първенства по скокове на батут събират над 350 състезатели

Сливен и Ямбол ще бъдат домакини на държавните първенства по скокове на батут, двоен минибатут и акробатична пътека, в които ще участват над 350 състезатели от 15 клуба в страната.

На 24 и 25 юни в зала „Младост“ в Сливен ще се проведе държавното първенство по двоен минибатут и акробатична пътека. В първия ден от 15:00 часа са квалификациите, а на 25 юни от 10:00 часа ще се състоят финалите.

От 26 до 28 юни Ямбол ще приеме държавното първенство в олимпийската дисциплина - индивидуален батут, а програмата включва и дисциплините синхрон, смесен синхрон при 11-12 и жени/мъже. Състезанието ще се проведе в напълно реновираната зала „Диана“, а организаторите от Българската федерация по скокове на батут очакват официален гост на първенството да бъде министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

Шампионатите са част от подготовката на българските състезатели за световното първенство, което ще се проведе през ноември в Китай.