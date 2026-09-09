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Действията на институциите за превенция на наводненията бяха обсъдени на среща в Министерския съвет

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действията институциите превенция наводненията бяха обсъдени среща министерския съвет
Снимка: Министерски съвет
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Началникът на кабинета на министър-председателя Николай Копринков проведе среща в Министерския съвет, на която бяха обсъдени предприетите от институциите мерки за превенция срещу наводненията. Участие взеха вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, на земеделието и храните Пламен Абровски и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като и всички областни управители, ръководството на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и ресорните държавни органи, съобщиха от правителствената пресслужба.

В хода на срещата стана ясно, че в свой анализ Басейновите дирекции в страната са обобщили 210 речни участъка с нарушена речна проводимост, като в 168 от тях е установена растителност – храстова и дървесна, в някои речни корита са констатирани наноси и отлагания на пясък и баластра. В 3% от местата са отчетени както растителност, така и замърсяване с битови отпадъци. Това налага координирането на мерки, които да послужат превантивно срещу евентуални наводнения в предстоящия есенен сезон.

Мерките ще бъдат разделени на краткосрочни или такива, които следва да се извършат непосредствено на прага на есента, и на дългосрочни мерки, например някои законодателни изменения, които могат да създадат по-добри и ефективни лостове за местната власт, за да изпълнява задълженията си по поддържането на речните легла. Обсъдена беше обединяващата функция на областните управители при предприемането на мерки на местно ниво в координация с кметовете и отговорните институции както при профилактичните дейности, така и в случаи на наводнения.

#превенция на наводнения #среща в Министерски съвет

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