Делян Пеевски: Нека да продължим да работим за силна и достойна България

Нека да продължим да работим за силна и достойна България, призова лидерът на ДПС Делян Пеевски по повод днешния празник.

Той честити Деня на Съединението, в който отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

По думите му, този празник напомня, че силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех.

Нека днес, почитайки тези, които имаха смелостта да отстояват българското обединение, да продължим да работим за силна и достойна България, заявява Делян Пеевски.