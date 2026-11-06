"Демократична България" сезира Конституционния съд заради промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

От „Демократична България“ сезираха Конституционния съд заради промени в Закона за подпомагане на земеделските производители.

В края на септември месец парламентът прие подправки в Закона за подпомагане на земеделските производители, заявяват от формацията. Част от промените касаят средствата от т.нар. „бели петна“. Става въпрос за средства от ползването на земеделски земи, които държавата събира и следва да изплати на собствениците им.

„Сто и петдесет милиона евро са силово отнети от собствеността на българските граждани и са насочени към новосъздаден фонд за подпомагане на земеделските производители. Това стана чрез промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, по силата на който бяха направени промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Ние остро атакувахме по време на дебата тези действия на управляващото мнозинство в лицето на Прогресивна България, но нито един от аргументите ни не беше съобразен,“ заяви народният представител Свилен Трифонов, който е сред авторите на конституционната жалба.

От коалицията са категорични, че оспорените разпоредби противоречат на принципа на правовата държава и на гаранциите за правото на собственост и неприкосновеността на частната собственост.

Според ДБ, при приемането на законопроекта не е съобразена и относимата практика на Европейския съд по правата на човека.