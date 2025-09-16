Депутати ще даряват кръв в Деня на София

В Народното събрание утре ще се проведе кръводарителска акция под патронажа на председателя на парламента Наталия Киселова, съобщиха от пресслужбата на парламента. Инициативата на Комисията по здравеопазване е под патронажа на председателя на парламента Наталия Киселова. Акцията е по повод отбелязването на празника на София и деня, в който почитаме светите мъченици София, Надежда, Вяра и Любов.

Народни представители, служители и гости на Народното събрание ще дарят безвъзмездно кръв в сградата на парламента на пл. „Княз Александър I“ №1.

Целта на инициативата е да се повиши информираността на обществото за необходимостта от безопасна кръв за спасяване на живот и да се насочи вниманието към съществуващите проблеми, свързани с осигуряването на кръв и кръвни съставки за нуждите на системата на здравеопазването в България.