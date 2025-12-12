БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите гласуват оставката на кабинета "Желязков"

Властта падна под натиска на многохилядните протести в София и страната

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
В Народното събрание се очаква депутатите да гласуват оставката на кабинета "Желязков".

Това се случва 10 месеца и 25 дни след като Росен Желязков пое поста министър-председател.

Властта падна под натиска на многохилядните протести в София и страната.

Според Росен Желязков за решението е повлияла и волята на гражданите.

Оставката беше подадена минути преди депутатите да гласуват вота на недоверие, внесен от ПП-ДБ и подкрепен от АПС и МЕЧ, и беше депозирана веднага в деловодството на Народното събрание.

Лидерите на почти всички партии в парламента заявиха, че нова конфигурация за сформиране на кабинет не е възможна.

#оставка на кабинета "Желязков" # Народно събрание #Росен Желязков #оставка #депутати

