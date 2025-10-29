БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите обсъждат на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Запази
живо съветът съвместно управление заседава ротацията председателя парламента
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

В началото на парламентарния ден председателят на Народното събрание Наталия Киселова подаде оставка. Минути по-късно депутатите излязоха в почивка и свикаха председателски съвет заради избора на нов председател на НС.

Депутатите ще обсъдят днес процедурни правила за избор на председател на парламента. След това ще преминат към избор на председател на 51-вото Народно събрание. Новите точки бяха включени в дневния ред със 125 гласа „за“, 47 „против“ и 42 „въздържал се“ след консултации между парламентарните групи на председателски съвет.

Очакваше се днес парламентът да обсъди на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване. Измененията са внесени от Министерския съвет и са първа точка в предложения дневен ред.

С проекта за промени в Закона за здравното осигуряване се предлагат промени в две насоки – изпълнение на изисквания за нормативни промени, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, и създаване на наредба, с която представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще бъдат канени от Българския лекарски съюз по време на преговорите за сключване на Национален рамков договор, каза министърът на здравеопазването Силви Кирилов, който представи предложенията за изменения на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване миналата седмица.

Проектопрограмата на парламента за тази седмица предвижда още депутатите да разгледат на първо четене промени в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, и в Закона за защита на потребителите. В предложения дневен ред е и първото четене на изменения в Закона за публичните предприятия, внесени от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

Първа точка в четвъртък се предвижда да бъдат процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция и процедурата за избор от Народното събрание. След това депутатите се очаква да разгледат на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

В предложения дневен ред са включени и ратификации на международни документи, по които България е страна.

Първа точка за петък е Програмата за упражняване на правата върху имоти - държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни и публични предприятия, приета с Решение №289 на МС от 2025 г. След това е предвиден редовен парламентарен контрол.

# Народно събрание #заседание на парламента #закон за здравното осигуряване #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
1
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
2
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
3
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
4
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
5
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
6
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: Политика

Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион, предвижда нов законопроект
Задължителна застраховка "Злополука" при качване на атракцион, предвижда нов законопроект
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари 260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:50 мин.
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
Чете се за: 05:05 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС "Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
Чете се за: 01:22 мин.
Д-р Николай Брънзалов предупреди, че Здравната каса ще завърши годината с дефицит в перото за "болнична помощ" Д-р Николай Брънзалов предупреди, че Здравната каса ще завърши годината с дефицит в перото за "болнична помощ"
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Полицията проверява сигнали за бомби в американското и френското посолство в София
Полицията проверява сигнали за бомби в американското и френското...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари 260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
Чете се за: 00:50 мин.
Политика
Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на "Капитан Андреево" Златни накити, укрити в кисело мляко, откриха митничари на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Задължителна застраховка "Злополука" при качване на...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп в Южна Корея: "Ще печелим, печелим, печелим заедно като...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Все по-топло време в близките дни
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ