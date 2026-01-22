Депутатите обсъждат по-строг контрол върху атракционите

Депутатите от транспортната комисия ще разгледат проектозаконът за атракционите. С него се въвеждат нови правила и завишен контрол върху всички видове атракциони в страната – на суша, във въздуха и по вода.



Предвижда се създаването на публичен регистър на всички доставчици на атракционни услуги към Министерството на туризма. Новите правила включват още: задължителна застраховка „злополука“ за всеки посетител, ежедневни проверки на съоръженията, поставяне на видно място правилата за безопасност на всеки обект.

Освен това ще се назначава отговорно лице за безопасността на всяка атракция и деца под 14 години ще могат да ползват някои атракциони само с придружител. Контролът ще се осъществява от Гражданска въздухоплавателна администрация, морска администрация, общините и КЗП.

Законопроектът за атракционните беше подготвен след серия от инциденти, които показаха липсата на ефективен контрол.