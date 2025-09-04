Депутатите приеха процедурните правила за предлагане на кандидати за Съвета за електронни медии. Така се открива процедурата за избор на представител от квотата на парламента.

Решението се налага поради изтичане на мандата на член на СЕМ. То беше прието с 111 гласа "за". "Против" гласуваха 7, а 29 "въздържал се".

Предложенията за член на СЕМ се правят от народни представители и парламентарни групи и се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по култура и медии в 7-дневен срок от приемането на процедурните правила. Към предложенията се прилагат писмени мотиви, с които се аргументират високите морални и нравствени качества на кандидата, неговия обществен авторитет и професионално призвание. На кандидатите се извършва предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

"Неспособността на СЕМ да осигури законно и прозрачно управление на БНТ е недопустима. И изборът на нов член е възможност това да бъде поправено", каза Манол Пейков от ПП-ДБ.

Той призова СЕМ да изпълни своите законови отговорности и да проведе прозрачен законосъобразен и окончателен избор на генерален директор на БНТ.

"Сигурно имате много забележки към дейността на СЕМ, но бихте могли да ги отправите към председателя на СЕМ, който доколкото знам е ваша номинация", каза Любен Дилов от ГЕРБ-СДС.

Даниел Лорер от ПП-ДБ добави, че проблемът със СЕМ е неговият политически блокаж и този блокаж вече години наред ни възпрепятства да имаме легитимен директор на БНТ.