Десислава Богушева бе избрана за председател на Съюза по аеробика

Съюзът по аеробика избра нов председател. Това е Десислава Богушева.

Извънредното изборно Общо събрание на централата започна с минута мълчание в памет на дългогодишния председател Димитрина Къндева.

Богушева беше избрана от клубовете с 16 гласа "за" и 2 "въздържал се".

Десислава Богушева е член на Техническата комисия към Световна гимнастика, Председател на ТК към Съюза по аеробика до момента. Богушева също е и международен съдия, 2-ра категория бреве. Дълги години работи като треньор в Тайланд. За заместник-председател беше избрана Бистра Вълкова, която беше генерален секретар на Съюза по аеробика по време на управлението на Йорданка Благоева.

За членове на Управителния съвет беше гласувано доверие на: Милена Търничкова, Мартина Маринова, Антонио Папазов, Гергана Петева и Весела Вукова, които са представители на различни клубове.

Бяха утвърдени и следните комисии: Контролен орган - Галя Миткова, Съдийска комисия: председател - Велислава Миланова, членове - Десислава Богушева и Милена Търничкова, Треньорска комисия: председател - Калоян Калоянов, членове - Сияна Божилова и Антонио Папазов, Експертна комисия: председател - Теменуга Илиева, член - Атанаска Павлова, Етична комисия - съставена от председателите на спортните клубове, членове на Съюза.

За националните отбори юноши, девойки, мъже и жени предстои най-важното състезание за годината - световно първенство през месец септември в Памплона, Испания.