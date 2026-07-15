Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с убедителна победа на силния международен турнир по бадминтон в Токио

Петкратните европейски шампионки на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с убедителна победа на силния международен турнир по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 750" в японската столица Токио с награден фонд 950 хиляди долара.

Българките елиминираха поставените под номер 8 в схемата Ен-Цу Хуан и Хсие Пей-шан (Тайван) с 21:16, 21:10 за 33 минути.

Сестрите играха много силно, поведоха с 15:7 в първия гейм и до края на мача доминираха.

Във втория кръг те ще играят срещу представителките на домакините Руи Хироками и Саяка Хобара.

От 21 до 26 юли Стефани и Габриела Стоеви ще участват на турнира "HSBC BWF World Tour Super 1000" в Гуанчжоу (Китай) с награден фонд 2 милиона долара. В първия кръг техни съпернички ще бъдат седмите в схемата японки Рин Иванага и Кие Наканиши.