БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев...
Чете се за: 01:37 мин.
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българският шампион по хандбал за жени Бяла среща израелския Холон във втория кръг на EHF European Cup

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Двубоите между Бяла и Холон ще се изиграят на разменено гостуване в началото на октомври.

Българският шампион по хандбал за жени Бяла среща израелския Холон във втория кръг на EHF European Cup
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският шампион по хандбал за жени Бяла излиза срещу израелския Холон във втория кръг на EHF European Cup при жените. Това отреди жребият, изтеглен в Европейския хандбален дом във Виена.

Бяла, която заема 22-ро място в клубната ранглиста на EHF European Cup, бе сред поставените отбори в поток А и получи за съперник представителя на Израел, който през миналия сезон завърши шести в женската Суперлига на страната и достигна до плейофите за титлата.

Холон е редовен участник в EHF European Cup през последните години, но често отпада в началните етапи на надпреварата.

От своя страна ХК Бяла продължава да затвърждава позициите си сред участниците в EHF European Cup. През миналия сезон българският шампион елиминира словенския Лития във втория кръг, а след това достигна до третия, където отпадна от испанския Атлетико Гуардес - тимът, който впоследствие спечели трофея от турнира.

Двубоите между Бяла и Холон ще се изиграят на разменено гостуване в началото на октомври. Първите срещи от втория кръг са насрочени за 3-4 октомври, а реваншите - за 10-11 октомври. Победителят ще се класира за третия кръг на турнира, съобщават от Българска федерация по хандбал.

#ХК Бяла

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
2
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
3
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила алкохол
4
Предложил 50 евро подкуп: Задържаха шофьор на камион с 1,3 промила...
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
5
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев
6
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
4
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Други спортове

БНТ 3 ще излъчи състезанието от GT World Challenge Europe пряко от пистата "Мизано" в Италия
БНТ 3 ще излъчи състезанието от GT World Challenge Europe пряко от пистата "Мизано" в Италия
Гледайте третия кръг от турнира за Купа България по прескачане на препятствия по БНТ 3 Гледайте третия кръг от турнира за Купа България по прескачане на препятствия по БНТ 3
Чете се за: 01:30 мин.
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
6538
Чете се за: 01:20 мин.
БНТ 3 ще излъчва европейското първенство по лека атлетика до 18 г. БНТ 3 ще излъчва европейското първенство по лека атлетика до 18 г.
Чете се за: 01:15 мин.
Българските състезатели спечелиха пет титли в първия ден на Купа София Българските състезатели спечелиха пет титли в първия ден на Купа София
Чете се за: 01:10 мин.
Спортни новини 14.07.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 14.07.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

НА ЖИВО: Държавният бюджет за 2026 г. влиза за гласуване на първо четене в парламента
НА ЖИВО: Държавният бюджет за 2026 г. влиза за гласуване на първо...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Румен Радев: България даде своя принос във формирането на европейската външна политика Румен Радев: България даде своя принос във формирането на европейската външна политика
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Очаква се в Окръжния съд в Пловдив да започне делото за т.нар. „Театрална афера“ Очаква се в Окръжния съд в Пловдив да започне делото за т.нар. „Театрална афера“
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Невена Зартова
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Най-малко трима души загинаха при поредните руски удари срещу Одеса
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Тръмп заплаши да атакува цивилната инфраструктура в Иран, ако...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Историческо споразумение: Край на паспортния контрол между Испания...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ