Българският шампион по хандбал за жени Бяла среща израелския Холон във втория кръг на EHF European Cup

Българският шампион по хандбал за жени Бяла излиза срещу израелския Холон във втория кръг на EHF European Cup при жените. Това отреди жребият, изтеглен в Европейския хандбален дом във Виена.

Бяла, която заема 22-ро място в клубната ранглиста на EHF European Cup, бе сред поставените отбори в поток А и получи за съперник представителя на Израел, който през миналия сезон завърши шести в женската Суперлига на страната и достигна до плейофите за титлата.

Холон е редовен участник в EHF European Cup през последните години, но често отпада в началните етапи на надпреварата.

От своя страна ХК Бяла продължава да затвърждава позициите си сред участниците в EHF European Cup. През миналия сезон българският шампион елиминира словенския Лития във втория кръг, а след това достигна до третия, където отпадна от испанския Атлетико Гуардес - тимът, който впоследствие спечели трофея от турнира.

Двубоите между Бяла и Холон ще се изиграят на разменено гостуване в началото на октомври. Първите срещи от втория кръг са насрочени за 3-4 октомври, а реваншите - за 10-11 октомври. Победителят ще се класира за третия кръг на турнира, съобщават от Българска федерация по хандбал.