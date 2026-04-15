Диего Симеоне: Отборът има дух за победа и това наистина ме трогва

Старши треньорът на Атлетико Мадрид е изключително щастлив от класирането на испанския отбор за полуфиналите в Шампионската лига.

"Червено-белите" загубиха с 1:2 у дома срещу Барселона,но продължават напред в турнира след победа с 2:0 на "Камп Ноу" в първия мач преди седмица.

"Минаха 14 години, а отборът все още има дух за победа и това наистина ме трогва. Играчите се промениха, трябваше да започваме отначало много пъти, но ето ни отново в челната четворка в Европа. През първото полувреме положихме огромни усилия и въпреки някои индивидуални грешки, успяхме да се върнем в мача. Голът беше истинска красота. Второто полувреме беше по-равностойно. Смените ни дадоха енергия и те загубиха част от темпото, което бяха показали през първото полувреме", коментира Симеоне пред медиите.

Аржентинецът е начело на отбора от края на 2011 година. Атлетико Мадрид, който се опитва да спечели първата си титла в Шампионската лига, загуби на полуфиналите през 2017 година срещу Реал Мадрид. През 2014 и 2016 година столичани паднаха драматично срещу Реал Мадрид в двубоите за трофея в най-престижния европейски клубен турнир.