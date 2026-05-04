Диего Симеоне: Трябва да бъдем спокойни и да контролираме емоциите си

Старши треньорът на Атлетико Мадрид сподели очакванията си за реванша с Арсенал.

Снимка: БТА
Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне заяви, че отборът му трябва да остане спокоен, ако иска да елиминира Арсенал и да се класира на финала в Шампионската лига.

Във вторник вечер двата отбора се срещат в реванш от полуфиналите в най-престижния европейски клубен турнир след равенство 1:1 преди седмица в Мадрид.

Симеоне каза на пресконференцията преди двубоя, че спокойствието е качество, което се придобива с времето, но не трябва да се бърка с пасивност.

"Мачът ще се промени в момента, в който чуем първия съдийски сигнал. С времето се научаваш да бъдеш търпелив. Това не означава да бъдем пасивни, а спокойни и това е нещото, от което се нуждаем в такъв мач", каза аржентинецът.

Той добави, че се надява сънародникът му Хулиан Алварес да може да вземе участие в срещата. Нападателят не завърши първия мач заради травма.

"Хулиан е много важен играч за нас, защото познава отлично английския футбол. Той игра много добре миналата седмица и се надявам да ни покаже същото и утре. Като треньори ние трябва да мислим за състоянието на играчите, но в края на краищата решението как се чувстват е тяхно. Трябва да контролираме емоциите си и да играем най-добрия си футбол", каза още Симеоне.

Той бе попитан и дали тимът е сменил хотела си заради суеверие. При предишната си визита на Арсенал през есента Атлетико отстъпи с 0:4 на "артилеристите" в двубой от основната фаза на турнира.

"Не, избрахме този хотел, защото е по-евтин", пошегува се треньорът на Атлетико.

