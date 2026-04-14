Димитър Бербатов: Държавата трябва бъде въвлечена в развитието на спорта

Димитър Бербатов е на мнение, че държавата трябва да бъде въвлечена активно в развитието на спорта. Бившият футболист, който е съветник на премиера по въпросите на младежта и спорта, представи анализ, изготвен въз основа на анкетно проучване сред спортните федерации, проведено през първата седмица на март.

„Държавата трябва да бъде въвлечена в развитието на спорта и активно да му подаде ръка. Изготвен е подробен доклад в две папки – едната ще остане в Министерския съвет, а другата ще бъде изпратена в Министерството на младежта и спорта. Бъдещият спортен министър може да преработи анализа, както намери за добре", обясни един от най-добрите играчи в историята на българския футбол.

Той е предложил на трима министри инициативи, свързани с масовия спорт и здравословното хранене. Предложенията са изпратени до министрите на младежта и спорта, на образованието и науката, както и на здравеопазването.

Бербатов изрази надежда, че спортът в България ще поеме в правилната посока и ще постигне още по-големи успехи.

Самото представяне на анализа се е състояло при закрити врата, като впоследствие Бербатов и неговият екип ще обобщят най-важното пред медиите