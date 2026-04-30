BG
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Над 300 санкции за руски спортисти: WADA приключи най-мащабното разследване в историята

Операция Lims разкри стотици допинг нарушения в 22 спорта след анализа на данните от московската лаборатория

300 санкции руски спортисти wada приключи мащабното разследване историята
Снимка: БГНЕС
Световната антидопингова агенция (WADA) обяви, че е приключила най-мащабното разследване в историята на борбата с допинга - операция "Lims“, довела до над 300 санкции срещу руски спортисти.

Общо 291 състезатели са били наказани, като санкциите достигат 302 заради множество нарушения при част от тях. Разследването обхваща 22 различни спорта, като най-засегнати са вдигането на тежести (107 наказани) и леката атлетика (93).

Данните, които стоят в основата на разкритията, са извлечени от московската антидопингова лаборатория през 2019 година – ключов момент, който позволи на WADA да изгради пълна картина на системните нарушения.

Президентът на агенцията Витолд Банка определи операцията като "най-успешното разследване в историята на антидопинга“, подчертавайки, че стратегията за временно възстановяване на RUSADA през 2018 година е била ключова за получаването на критичните доказателства.

Разследването също така установи манипулации в част от данните, което доведе до четиригодишна забрана за Русия от големи спортни форуми през 2019 година. Въпреки че санкцията изтече през 2023-а, ограниченията за руските спортисти продължават в различна степен заради международната обстановка.

Случаят остава един от най-значимите в историята на световния спорт, като поставя нови стандарти в борбата срещу допинга и подчертава нуждата от по-строг контрол и прозрачност.

Коя е Михаела Доцова?
1
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
2
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
3
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
4
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
5
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
6
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
5
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
6
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп

Още от: Бойни спортове

Димитър Тодоранов: Сменихме поколенията и младите могат да печелят медали
Димитър Тодоранов: Сменихме поколенията и младите могат да печелят медали
ТК Херея стана шампион на турнира Херея Оупън ТК Херея стана шампион на турнира Херея Оупън
Чете се за: 01:15 мин.
Владимир Тодоров със сребро от европейската купа по джудо за кадети в Берлин Владимир Тодоров със сребро от европейската купа по джудо за кадети в Берлин
Чете се за: 01:50 мин.
Виктор Костов е шампион на България по сумо за 2026 година Виктор Костов е шампион на България по сумо за 2026 година
Чете се за: 02:45 мин.
Димитър Величков стана европейски шампион по таекуондо Димитър Величков стана европейски шампион по таекуондо
Чете се за: 01:45 мин.
Живка Кирова в предаването "Аз съм" Живка Кирова в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:47 мин.

Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи присъда от 20 години затвор Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи присъда от 20 години затвор
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Парламентът заработи - кога ще има ново правителство?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Петролът поскъпва рязко заради напрежение между САЩ и Иран
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Край на визитата на Чарлз III в САЩ
Чете се за: 00:45 мин.
По света
