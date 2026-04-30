Над 300 санкции за руски спортисти: WADA приключи най-мащабното разследване в историята

Световната антидопингова агенция (WADA) обяви, че е приключила най-мащабното разследване в историята на борбата с допинга - операция "Lims“, довела до над 300 санкции срещу руски спортисти.

Общо 291 състезатели са били наказани, като санкциите достигат 302 заради множество нарушения при част от тях. Разследването обхваща 22 различни спорта, като най-засегнати са вдигането на тежести (107 наказани) и леката атлетика (93).

Данните, които стоят в основата на разкритията, са извлечени от московската антидопингова лаборатория през 2019 година – ключов момент, който позволи на WADA да изгради пълна картина на системните нарушения.

Президентът на агенцията Витолд Банка определи операцията като "най-успешното разследване в историята на антидопинга“, подчертавайки, че стратегията за временно възстановяване на RUSADA през 2018 година е била ключова за получаването на критичните доказателства.

Разследването също така установи манипулации в част от данните, което доведе до четиригодишна забрана за Русия от големи спортни форуми през 2019 година. Въпреки че санкцията изтече през 2023-а, ограниченията за руските спортисти продължават в различна степен заради международната обстановка.

Случаят остава един от най-значимите в историята на световния спорт, като поставя нови стандарти в борбата срещу допинга и подчертава нуждата от по-строг контрол и прозрачност.