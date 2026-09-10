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Димитър Бербатов: Отново бях на терен, но този път нямаше къде да се скрия

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Спорт
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Бившият капитан на България определи премиерата на "Бербатов: Разкодиране“ в родния Благоевград като незабравимо преживяване и обяви началото на националното турне на спектакъла

Димитър Бербатов: Отново бях на терен, но този път нямаше къде да се скрия
Снимка: пресслужба
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Димитър Бербатов сравни дебюта си на театралната сцена с усещането от първите си мачове във футбола. Бившият капитан на българския национален отбор представи за първи път спектакъла "Бербатов: Разкодиране“ пред пълна зала в родния си Благоевград.

"Отново бях на терен. Но не на познатия, не на големия стадион. Бях на по-интимен терен, на който съм сам под светлината на прожекторите и няма къде да се скрия“, сподели Бербатов след премиерата.

Той призна, че е изпитал вълнение и напрежение, сравними с тези при дебютите му за различните клубове в неговата кариера и за националния отбор. Бербатов подчерта, че е чувствал и сериозна отговорност към екипа, работил по проекта, както и към хората, дошли да го видят в напълно различна роля.

След края на представлението бившият нападател си е задал въпроса дали е изпълнил поставената пред себе си мисия, а реакцията на публиката е дала отговора.

"Аплодисментите, които получихме с екипа ми, бяха отговорът на този въпрос. Уникално усещане, незабравимо преживяване. Но нека не забравяме, че това е само началото. Сега започваме“, заяви Бербатов.

Особено значение за него е имало и мястото на премиерата. Спектакълът започна своя път именно от Благоевград – града, в който Бербатов прави първите си стъпки към големия футбол. Сред зрителите бяха неговите родители, съпругата му Елена и двете им деца.

"Беше специално да изиграя първото си представление в родния град, където започна моето приключение по прашните, по асфалтираните улици, по голите поляни, в училищния двор. Така започна следващото ми приключение, за да докажем, че всичко е възможно“, допълни той.

След премиерата "Бербатов: Разкодиране“ поема на национално турне. Следващите обявени представления са на 1 октомври в Пазарджик, 31 октомври в Стара Загора и 26 ноември в Плевен.

В рамките на турнето през 2026 и 2027 година спектакълът трябва да гостува още в Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Шумен, Хасково, Казанлък, Габрово и София, като предстои да бъдат обявени допълнителни дати.

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#Бербатов:Разкодиране #Димитър Бербатов

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