Димитър Кисимов е финалист на сингъл на турнир от ITF в Испания

Димитър Кисимов се класира за финала на сингъл при юношите на турнир от категория J300 на ITF във Вийена (Испания).

Поставеният под №2 в схемата българин поведе с 4:0 в полуфинала срещу Тимон Литвич (Полша), преди съперникът му да се откаже поради контузия. Така Кисимов записа четвърта поредна победа на турнира без загубен сет.

В спор за титлата в събота, 21 март, българинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между №5 в схемата Рафаеле Чурнели (Италия) и Алберто Пулидо Морено (Испания).

Димитър Кисимов е шампион на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, а към момента заема №22 в световната ранглиста при юношите.