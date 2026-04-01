Почина големият композитор Михаил Белчев
Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите на сингъл и на двойки на турнир от ITF в Египет

Преди девет дни Кисимов стана вицешампион на сингъл на турнир от категория J300 на ITF във Вийена (Испания).

димитър кисимов класира четвъртфиналите сингъл двойки турнир itf египет
Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите на сингъл и на двойки при юношите на турнир от категория J300 на ITF в Кайро (Египет).

Поставеният под №1 в схемата на сингъл българин победи във втория кръг с 6:2, 6:2 Феликс Разер (Австрия). Така Кисимов е загубил само седем гейма в първите си два мача. За място на полуфиналите Кисимов ще играе срещу Валентин Гонсалес-Галино (Испания).

Преди девет дни Кисимов стана вицешампион на сингъл на турнир от категория J300 на ITF във Вийена (Испания).

В надпреварата на двойки Кисимов и Конър Дойг (Република Южна Африка), поставени под №2, победиха на старта с 6:3, 3:6, 10-5 Скандер Нсаири (Тунис) и Джефри Страйдом (Република Южна Африка). За място на полуфиналите Кисимов и Дойг ще играят срещу поляците Ян Хлодницки и Ян Садзик.

Димитър Кисимов и Конър Дойг са шампиони на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия.

17-годишният Димитър Кисимов е 21-и в обновената световна ранглиста при юношите.

