Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите на сингъл и на двойки на турнир от ITF в Египет

Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите на сингъл и на двойки при юношите на турнир от категория J300 на ITF в Кайро (Египет).

Поставеният под №1 в схемата на сингъл българин победи във втория кръг с 6:2, 6:2 Феликс Разер (Австрия). Така Кисимов е загубил само седем гейма в първите си два мача. За място на полуфиналите Кисимов ще играе срещу Валентин Гонсалес-Галино (Испания).

Преди девет дни Кисимов стана вицешампион на сингъл на турнир от категория J300 на ITF във Вийена (Испания).

В надпреварата на двойки Кисимов и Конър Дойг (Република Южна Африка), поставени под №2, победиха на старта с 6:3, 3:6, 10-5 Скандер Нсаири (Тунис) и Джефри Страйдом (Република Южна Африка). За място на полуфиналите Кисимов и Дойг ще играят срещу поляците Ян Хлодницки и Ян Садзик.

Димитър Кисимов и Конър Дойг са шампиони на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия.

17-годишният Димитър Кисимов е 21-и в обновената световна ранглиста при юношите.