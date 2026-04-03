Димитър Кисимов триумфира с титлата на сингъл на турнир за юноши в Египет

Димитър Кисимов постигна най-големия успех в кариерата си до момента на сингъл, след като спечели титлата при юношите на турнир от категория J300 на ITF в Кайро (Египет).

Поставеният под №1 в схемата българин показа класа и самочувствие във финала, където се наложи убедително с 6:1, 6:4 над №3 в схемата Тито Чавес (Испания).

Кисимов стигна до трофея с впечатляваща серия от пет поредни победи, като загуби само един сет по пътя си към титлата.

С този успех 17-годишният талант, който в момента е №21 в световната ранглиста при юношите, ще направи заслужен дебют в топ 20.

Още през следващата седмица Кисимов ще продължи участието си в Кайро, където ще се включи в още по-престижен турнир от категория J500 на ITF.

По-рано през годината Димитър Кисимов триумфира и с титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, затвърждавайки статута си на един от най-обещаващите български таланти.