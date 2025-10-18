Димитър Стоянов: Непрекъснато се правят опити президентът да бъде изолиран от обществото

"Страха аз го виждам в управляващото мнозинство. Вижте какво се получава в парламента, вижте какви закони се готвят, вижте как се отнемат правомощия, как се отнема възможността на президента да изпълнява функционалните си задължения единствено и само, за да бъде президент в изолация", коментира в "Денят започва с Георги Любенов" Димитър Стоянов, секретар на президента по сигурност и отбрана и бивш служебен министър.

По думите му непрекъснато се правят опити президентът да бъде изолиран от обществото.

"Това няма как да се случи. Още повече, че обществото все повече прави разлика между интелигентния подход на президента Радев и отношението, което се демонстрира спрямо него от законодателната и изпълнителната власт. Така че няма как да коментирам това нахално поведение по отношение на президента и непрекъснатите опити да му се налагат наказания, да му се отнемат правомощия", коментира Димитър Стоянов.

Според него управляващите не са се справили с нито една криза дотук.

"Инфлация, пожари, наводнения, липсата на вода. Управляващите досега говориха как успешно са се справили с хаоса, в който хаос те са участвали реално много повече от президента Радев с неговите служебни правителства. Служебното правителство на президента Радев е управлявало година и пет месеца. Останалото време до 4 години и половина управляваше сглобката на Борисов и Пеевски с ПП-ДБ, управляваше след това служебният кабинет на Главчев, който беше на Пеевски и на Борисов и сега - поредната сглобка отново между Пеевски и Борисов", допълни Димитър Стоянов.

Той уточни, че в президентството не се готвят за избори, а президентът изпълнява своите конституционни правомощия така, както са записани.

Вижте целия разговор във видеото.