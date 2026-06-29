Димитър Стоянов: Военновъздушните сили са готови за гасене на пожари

Военновъздушните сили са готови за мисии за гасене на пожари от въздуха, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов след посещението си в авиобаза Крумово.

Стоянов обясни, че разполагат с четири хеликоптера „Кугър“, два Ми-17, а тази година ще участват и с един самолет „Спартан“.

Министърът съобщи, че вчера е излетял последният американски самолет от столичното летище. Мисията на американските самолети в България приключи, каза той.

Бюджетът за Министерството на отбраната в частта за работни заплати е по-голям спрямо предходната година. Няма да има намаляване на заплатите през 2026 г., нито през 2027 г., каза още Димитър Стоянов.