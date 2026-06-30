БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по...
Чете се за: 09:15 мин.
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не...
Чете се за: 02:32 мин.
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са...
Чете се за: 01:22 мин.
Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил:...
Чете се за: 02:57 мин.
Владимир Кличко пред БНТ: Само с последствия за агресора...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

До 20% корпоративен данък да може да се преотстъпва в полза на спорта, предвижда законопроект на "Демократична България"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 08:05 мин.
Спорт
Запази

Промените бяха представени и обсъдени на кръгла маса в парламента с представители на спортни федерации и клубове

До 20% корпоративен данък да може да се преотстъпва в полза на спорта, предвижда законопроект на "Демократична България"
Снимка: БТА
Слушай новината

Механизъм за преотстъпване на до 20% корпоративен данък в полза на спорта, предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, подготвен от "Демократична България" (ДБ). Промените бяха представени и обсъдени на кръгла маса в парламента с представители на спортни федерации и клубове.

Предлага се данъчно задължено лице да може да насочи до 20% от дължимия корпоративен данък към лицензирани спортни федерации, спортни клубове, Българския олимпийски комитет, Националната параолимпийска организация, държавата, общините и юридически лица, изграждащи и управляващи спортна инфраструктура, като получателят на средствата следва да отговаря на определени изисквания.

В началото на кръглата маса депутатът от "Демократична България" Калоян Иванов изрази разочарование, че голяма част от федерациите са отказали да дойдат, някои в последния момент, като са се допитвали до управляващите дали въобще да идват. Той отбеляза, че спортът е надпартийнно занимание.

В законопроекта предлагаме пренасочване/инвестиране на 20% от данък печалба в спортни федерации, в професионални отбори и в спортна инфраструктура. От тях 35% трябва да бъдат насочени задължително към детско-юношески школи, обясни той. Ако дадем 100 лева на един отбор, 35 лева трябва да отидат към децата за подготовката им, за състезания и тренировъчни екипи, даде пример Иванов. На нас ни липсват тренировъчните зали, затова има част, която позволява 100% насочване на тези средства към инвестиране в тренировъчна инфраструктура с обществена полза, посочи още депутатът. Ако по този механизъм бъде построен салон, в който да тренират децата от някоя школа, в някакъв процент от времето той трябва да бъде отворен за обществено ползване, разясни Калоян Иванов. Средствата за построяване на спортната инфраструктура могат да бъдат акумулирани в рамките на три години. Ако не се случи това нещо, са длъжни да върнат средствата в бюджета, допълни той.

Владислав Панев (ДБ) посочи, че трябва да се предвидят разпоредби, така че да не се отваря "вратичка" за злоупотреби и новосъздадени клубове да не източват държавния бюджет. Българският закон предлага ниски данъци и малки възможности за намаляването им, каза още той.

Александър Минев от Българската федерация по таекуондо каза, че ако се вземат всички министерства и общини, в които се дават пари за спорт, средствата възлизат на над 800 млн. евро, никой обаче не следи как се харчат тези пари. Относно злоупотребите, той изрази притеснения по три точки от законопроекта – включването на държавата и общините като потенциални бенефициенти. Освен това всяка една фирма, която има договор за някаква земя, може да построи зала, изключват се спортните организации, посочи Минев. Кой преценява колко точно процента ще бъдат спестени от данъка, попита още той.

Държавата и общините са записани, за да облекчим публично-частното партньорство (ПЧП), обясни депутатът от ДБ Любен Иванов. Той посочи, че в момента финансирането на спортната инфраструктура върви през бюджета на три министерства, като няма никаква координация на средствата и се получават спортни стадиони в населени места, където няма хора и няма клубове.

Калоян Иванов обясни, че гаранцията срещу злоупотреби е изискването един клуб да е регистриран 24 месеца по-рано преди кандидатстването за финансиране. Този клуб трябва да бъде регистриран в спортна федерация, посочи той. Нито един клуб няма да получи финансиране, ако не поддържа детско-юношеска школа, отбеляза още той.

Иван Ценов, председател на Асоциацията на българските спортни федерации, посочи, че всяка година между 10 и 12 млн. от Министерството на младежта и спорта се харчат за спортно-техническа база. Предложили сме за тези пари да могат да кандидатстват само спортни клубове и федерации, като това да става от общината, но на базата на договор с федерация или клуб, посочи той. Ако ще се прави спортна зала за волейбол, баскетбол или хандбал, да има подписите на трите федерации, че ще я ползват, предложи Ценов. Според него самите спонсори също трябва да могат да контролират къде отиват средствата.

Петър Георгиев, председател на баскетболния клуб „Рилски спортист“, коментира, че много фирми са готови да дадат тези 20% за спорта, отколкото на някой, който ще ги открадне.

Николай Златков, председател на Българската федерация по автомобилен спорт, каза, че представеният проектозакон опростява пътя на средствата. Той посочи, че в момента парите за спорт не минават за разход и, ако успеят да променят това, ще е добре. Освен това, Златков обърна внимание, че автомобилният спорт не предполага развиването на детско-юношески школи.

Михаил Статев, член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, посочи, че трябва да се изравни статутът на юридическите лица с нестопанска цел и на капиталовите дружества, които развиват преимуществено спорта. Той предложи да се допълнят текстовете не само в Закона за физическото възпитание и спорта. Статев обясни, че професионалните футболни клубове са акционерни дружества, които имат собственици. За да могат собствениците да предоставят средства, те трябва да развиват друга търговска дейност, различна от спортния клуб, добави той. Затова трябва да се помисли в посока за свързаността на лицата.

Депутатът от ДБ Любен Иванов коментира, че проблемът със свързаните лица е проблем на данъчното право и няма как да избегнат ограниченията. Той посочи, че едната линия на промените е странични лица да дават пари посредством преотстъпването на данъка, и другата линия, която трябва да търсят, е да се облекчат собствениците на клубове как да дават пари и да им се признават за разходи.

Президентът на Българската федерация по хандбал Росен Добрев поиска да не се прибързва със законопроекта и всичко да се обсъди. Когато сме единни всички спортове, ставаме една сила, с която всички трябва да се съобразяват, добави той.

Треньорът по баскетбол Константин Папазов предложи да има следваща среща по подготвяните промени в закона, която може да е и през септември. Никога досега в парламента не е имало толкова спортисти, които да се борят за българския спорт, отбеляза още той.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Коалиция "Демократична България" #ДБ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана
2
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят...
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
3
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
България загуби първия си мач на еврошампионата за мъже до 22 г.
4
България загуби първия си мач на еврошампионата за мъже до 22 г.
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев
5
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският...
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?
6
Зараза от тропически комари: Как да се предпазим?

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Други спортове

Владимир Кличко се срещна с кмета Терзиев и изрази готовност да подкрепи София в организацията на европейското първенство по бокс
Владимир Кличко се срещна с кмета Терзиев и изрази готовност да подкрепи София в организацията на европейското първенство по бокс
Весела Лечева, спортни ръководители и шампиони проведоха среща с боксовата легенда Владимир Кличко Весела Лечева, спортни ръководители и шампиони проведоха среща с боксовата легенда Владимир Кличко
Чете се за: 04:02 мин.
Два бронзови медала за България в първия ден на европейското първенство по джудо за кадети Два бронзови медала за България в първия ден на европейското първенство по джудо за кадети
Чете се за: 02:37 мин.
Ямаха се разделя с Фабио Куартараро и Алекс Ринс след края на сезон 2026 Ямаха се разделя с Фабио Куартараро и Алекс Ринс след края на сезон 2026
Чете се за: 02:12 мин.
Четирима български национали ще представят страната на Световната купа по батут в Португалия Четирима български национали ще представят страната на Световната купа по батут в Португалия
Чете се за: 02:07 мин.
Спортни новини 30.06.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 30.06.2026 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени знания, затрудняват се при необходимост от анализ
Резултатите от НВО: Учениците се справят със задачи по усвоени...
Чете се за: 09:15 мин.
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в Европа Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в Европа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС Кабинетът предлага Пламен Тончев да оглави ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Акция срещу претоварените камиони на входа на Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Ще има ли нови преговори между САЩ и Иран в Доха?
Чете се за: 02:40 мин.
По света
ЕК отпуска 3,9 милиарда евро на Украйна за дронове
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Делото срещу Благомир Коцев: Варненският съд върна делото на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ