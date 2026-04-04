До четворна надница за работа по Великден

Част от работещите по време на Великденските празници ще получат до четворна надница, обясни за БНР адвокатът от КТ „Подкрепа“ Андон Роков.

Четирите почивни дни – от 10 до 13 април включително – са официални празници, като трудът в тях се заплаща поне двойно. Ако е и извънреден, се добавя още 100% увеличение.

„Четирикратно става, да. Примерно, ако надницата е 50 лева на ден, трябва да бъде платено 200 лева“, посочи Роков.

Той уточни, че за работещите по график и при сумирано изчисляване на работното време трудът в празнични дни не се счита за извънреден и се заплаща с 100% увеличение.

Според Кодекса на труда, когато официални празници съвпаднат със събота или неделя, се дава допълнителен почивен ден, но това не важи за Великден, който винаги е от петък до понеделник.