БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е...
Чете се за: 00:45 мин.
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Чете се за: 00:52 мин.
Задържаха издирван от Интерпол с червена бюлетина на...
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Добруджа се подсили с клиент на влиятелния Жорже Мендеш

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Десният бек е юноша на Спортинг Лисабон.

Томаш Силва
Снимка: Facebook / ФК "Добруджа 1919" - Официална страница
Слушай новината

Българският футболен клуб Добруджа (Добрич) привлече португалеца Томаш Силва като свободен агент. За последно десният бек прекара един сезон в полския Ягелония и изигра 28 мача.

Силва е юноша на Спортинг Лисабон, за който е играл в един мач - шампионското 5:1 срещу Маритимо в последния кръг на сезон 2020/2021. Той се е появил в игра в 66-ата минута на мястото на Матеуш Нунеш, за когото английският Манчестър Сити плати 62 милиона евро на Уулвърхемптън през 2023.

"ПФК Добруджа привлече 25-годишния португалец Томаш Силва!", съобщават от клуба, без да обявят детайли за продължителността на договора.

"Кариерата му преминава през всички формации на Спортинг Лисабон, като става шампион на Португалия през сезон 2020/21. След това играе за Визела и Варзим, а през 2024 преминава в полския Ягелония, с който печели Суперкупата на Полша. Томаш е представляван от престижната агенция Gestifute, собственост на един от най-влиятелните мениджъри в световния футбол – Жорже Мендеш. Добре дошъл в Добруджа, Томаш!", пишат още от отбора във Фейсбук.

Добруджа се намира на 13-о място в класирането на Първа лига преди домакинството си на Локомотив 1926 (София) през уикенда.

#Томаш Силва #Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
1
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
2
Предстои осезаемо захлаждане - кога започват валежите?
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
4
НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба в Загреб
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8 села в Община Елена
5
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в 8...
Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест
6
Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Български футбол

Илиян Филипов покани на среща организираните привърженици на отбора
Илиян Филипов покани на среща организираните привърженици на отбора
Пловдивските клубове отнесоха солени глоби след осмия кръг в Първа лига Пловдивските клубове отнесоха солени глоби след осмия кръг в Първа лига
Чете се за: 00:35 мин.
Ботев Пловдив не спира с трансферите Ботев Пловдив не спира с трансферите
Чете се за: 00:42 мин.
Валентин Илиев се завръща в ЦСКА Валентин Илиев се завръща в ЦСКА
Чете се за: 01:45 мин.
Официално: Левски не получи чуждестранен съдия за дербито с Лудогорец Официално: Левски не получи чуждестранен съдия за дербито с Лудогорец
Чете се за: 00:52 мин.
Кирил Десподов извън сметките на ПАОК за Купата на Гърция Кирил Десподов извън сметките на ПАОК за Купата на Гърция
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по водите?
Мерки срещу безводието: Какъв план начерта Националният борд по...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
Чете се за: 01:45 мин.
Общество
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация 4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души Задържаният у нас руснак е свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Обиколка с карета, банкет и сделки за милиарди: Лондон ще се опита...
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Галерия
Сметната палата дава болница "Лозенец" на прокурор
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Битката за Газа: ООН нарече "геноцид" войната в Ивицата
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ