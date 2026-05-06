Добруджа си тръгна с точка от гостуването на Спартак Варна с гол отвъд добавеното време

Срещата между Спартак Варна и Добруджа от третия плейофен кръг на Първа лига завърши при равенство 1:1. Гостите стигнаха до точката с гол в 96-ата минута.

Единственият точен изстрел в хода на първото полувреме на стадион "Спартак" във Варна се превърна в гол. В 33-ата минута Ангел Грънчов изведе Алешандре сам срещу вратаря в наказателното поле. Бразилецът прехвърли вратаря и откри резултата.

В ответната атака Бубакар Хане можеше да възобнови равенството, но стреля в лявата греда от малък ъгъл.

След почивката дойде и първият точен шут за гостите, но Педро Рибейро се справи с удара на Бубакар Хане.

През втората част възпитаниците на Ясен Петров заиграха далеч по-офанзивно. Педро Рибейро изби шут на Венцислав Керчев, но Айкут Рамадан оформи крайния резултат при добавката от вътрешността на вратарското поле.

След последния съдийски сигнал се стигна до сблъсъци между двата треньорски щаба. Ясен Петров получи червен картон

Спартак Варна остава на 14-ото място в класирането с актив от 28 пункта. Добруджа заема предпоследната 15-а позиция в подреждането с точка по-малко.