БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Домашен триумф за Сорана Кърстя в Клуж-Напока

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Това е четвърта титла от женския тур в кариерата на румънката.

Сорана Кърстя
Снимка: БТА
Слушай новината

Румънската тенисистка Сорана Кърстя спечели турнира на твърди кортове на родна сцена в Клуж-Напока. Надпреварата е от категория WTA 250. Във финала Кърстя надигра поставената под номер 1 Ема Радукану (Великобритания) с 6:0, 6:2 в мач, продължил час и три минути.

35-годишната румънка тотално доминираше в първия сет и успя да вземе и трите сервис гейма на съперничката си. Въпреки усилията си, Радукану не достигна до нито една възможност за спечелване на своите подавания и допусна поражение без нито един гейм в своя полза в първата част, отстъпвайки за едва 29 минути.

Вторият сет започна по сходен начин, след като Кърстя отново успя да пробие при първата си възможност, но впоследствие Радукану се съвзе и спечели първия гейм след 40 минути игра без да даде точка на опонентката си. Веднага след това 23-годишната британка осъществи брейк и сякаш за момент върна интригата в двубоя, но това не продължи дълго и Кърстя веднага върна пробива.

До края на мача румънката не срещна повече затруднения, затвърждавайки успеха си с още един брейк в последния гейм. През цялата среща Радукану не намери отговор на силния сервис на румънката, която спечели 6 точки от ас срещу нито една за младата британка.

Това е четвърта титла от женския тур в кариерата на Сорана Кърстя и първа от август 2025 година, когато триумфира в Кливланд, Охайо (САЩ).

#тенис турнир в Клуж-Напока 2026 #Сорана Кърстя

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
1
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
3
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити Зимните олимпийски игри в Италия
5
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити...
Променливо време с валежи и застудяване през следващите дни
6
Променливо време с валежи и застудяване през следващите дни

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
2
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
3
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
4
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
5
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: WTA

Сабаленка отложи завръщането си на корта
Сабаленка отложи завръщането си на корта
Спад за Виктория Томова в класацията на WTA Спад за Виктория Томова в класацията на WTA
Чете се за: 01:35 мин.
Виктория Томова с ранно отпадане в Клуж-Напока Виктория Томова с ранно отпадане в Клуж-Напока
Чете се за: 01:15 мин.
Елена Рибакина позира с трофея от Australian Open (ГАЛЕРИЯ) Елена Рибакина позира с трофея от Australian Open (ГАЛЕРИЯ)
Финал на Australian Open: Елена Рибакина - Арина Сабаленка (ГАЛЕРИЯ) Финал на Australian Open: Елена Рибакина - Арина Сабаленка (ГАЛЕРИЯ)
Изабелла Шиникова е на финал в Шарм ел Шейх Изабелла Шиникова е на финал в Шарм ел Шейх
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Трима са кандидатите за председател на БСП
Трима са кандидатите за председател на БСП
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Възможно ли е мирно лято в Украйна? Възможно ли е мирно лято в Украйна?
Чете се за: 03:37 мин.
По света
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Скандално видео от Доналд Тръмп - показа Барак Обама като примат
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Повод за гордост за италианците: Вълненията около олимпийската...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова се срещна с германския си колега в...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ