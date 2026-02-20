Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за силния турнир в Индиън Уелс

Бившата №1 в света Винъс Уилямс получи специална покана - „уайлд кард“ за участие в турнира на твърди кортове в Индиън Уелс през месец март, съобщиха организаторите. Надпреварата е от категория WTA 1000.

Турнирният директор Томи Хаас нарече „чест“ да предложи първата покана за 2026-а на американската тенисистка, която получи право на участие както на единично, така и на двойки и е планирано да се появи в Калифорния за първи път от 2024 година насам.

„Толкова съм развълнувана да се върна в Индиън Уелс. Нямам търпение да се върна у дома, за да играя в Калифорния“, каза Уилямс в специално изявление.

„Благодарна съм на организаторите, че ме приеха отново и ми дадоха възможност да играя както на сингъл, така и на двойки“, добави 7-кратната шампионка в Големия шлем.

През януари Уилямс влезе в историята като най-възрастната жена, играла някога на Откритото първенство на Австралия, приемайки „уайлд кард“, но отпадна в първия кръг. Тя се завърна на корта след 16-месечна пауза на турнира във Вашингтон през юли миналата година.