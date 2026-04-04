Домашно куче нахапа две деца в Бургас. Инцидентът е станал около 19.00 ч. днес в района на бл. 700 в к-с "Меден Рудник". Животното нахапало две момченца на възраст между 8 и 9 години, играещи пред блока. Установено е, че кучето е домашно отглеждано, като е изведено на разходка без намордник от 13-годишен бургазлия, поради влошено здравословно състояние на майка му.

Приближавайки до играещи пред блока три момчета на възраст между 8 и 9 години, кучето внезапно се отскубнало от ръцете на тийнеджъра и нахапало последователно две от децата по ръцете и краката. На виковете им за помощ се отзовали двама мъже. Единият е съсед, а другият - служител на вътрешното ведомство, които с риск за собственото си здраве успели да овладеят питбула и да спасят децата от последващи наранявания. Пострадалите деца са насочени към "Спешния център" към УМБАЛ - Бургас за получаване на медицинска помощ. Третото дете е било само с разкъсвания по якето, но без наранявания. Кучето е предадено на стопаните си, а двамата мъже, спасили децата, са разпитани в качеството на свидетели.

Работата по случая продължава.