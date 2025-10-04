Донски отстъпи на финала на двойки на Чалънджъра в Брага

Националът на България за Купа Дейвис Александър Донски допусна поражение на финала на двойки на турнира по тенис на клей от сериите Чалънджър 75 в Брага (Португалия) с награден фонд 91 250 евро.

Българинът и Стефан Латинович (Сърбия) отстъпиха в спора за трофея пред поставените под №1 бразилци Марсело Демолинер и Орландо Луис с 5:7, 7:5, 7-10 за 1:46 час.

Донски и Латинович загубиха подаването си в 12-ия гейм на първия сет, но във втората част стигнаха до пробив в 11-ия гейм, който се оказа достатъчен, за да изравнят резултата. В шампионския тайбрек бразилците водеха в резултата, българинът и сърбинът на два пъти изравниха, но след 6-6 съперниците им взеха четири от следващите пет точки и затвориха мача.

Александър Донски заработи 1315 евро и 50 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 155-ото място. Той достигна трети финал при дуетите във веригата за сезона, като спечели титлата в Руанда през март и загуби мача за трофея в Тунис през май.