"ДПС - Ново начало" настоява за закриването на КПК

bnt avatar logo от БНТ
Никой не е забравил и как чрез КПК се реализират всякакви невчесани ПР акции, посочват от партията

За да се сложи край на спекулациите и партийната злоупотреба със законите, европейските принципи и норми, настояваме следващата седмица Народното събрание да гласува внесения на 30 юли 2025 г. от ПГ на "ДПС - Ново начало" законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията. Това посочват от партията в позиция до медиите.

Опитите на шепа провалени политици от ПП-ДБ да подменят същността на проблема с КПК, която в този си вид обслужва единствено техните интереси, и да го персонализират, издават единствено това, че не са се отказали от мерака си да инсталират поредния послушник, с когото да ползват КПК за тяхна лична бухалка. Или пък искат да махнат Славчев, за да намерят работа на просто Киро, който се скита безпризорен и брадясал.

Никой не е забравил, че идеолог и създател на КПК в този ѝ вид беше Христо Иванов, подготвяйки я за Бойко Рашков, а Кирил Петков и до днес явно командва шефа на Комисията, посочват от"ДПС - Ново начало" в позицията си.

Никой не е забравил и как чрез КПК се реализират всякакви невчесани ПР акции – като рисуването на образите на уж-жертви, а в същото време лидерчетата на ПП-ДБ ходят на кафе, когато и както си поискат, в КПК!

Комисията за противодействие на корупцията трябва да бъде закрита! Защото всички разследвания за гранде корупция, свързана с ПП-ДБ – "пачки", "пудели", "митници" – бяха потулени!

Пъпната връв на ПП-ДБ с този орган, ушит по мерките на Рашков, олицетворяващ задкулисието, правната мимикрия и демагогия трябва да бъде прерязана. А това означава закриването на КПК!

#"ДПС - Ново начало" #КПК

