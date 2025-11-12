БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Драма лиши Спартак Плевен от успех в Европейската северна лига

"Синьо-белите" измъчиха гърци в турнира.

Драма лиши Спартак Плевен от успех в Европейската северна лига
Снимка: ENBL/Instagram
Спартак Плевен остана на крачка да се върне на правия път в Европейската северна лига. Селекцията на Тодор Тодоров отстъпи драматично с 69:72 в среща от Група 3, изиграна в "Арена Иванофео". "Синьо-белите" разчитаха само на осем баскетболисти в този мач и дадоха отпор, но в заключителните секунди съставът на Зоран Лукич спечели за трети последователен път, нанасяйки второ поредно поражение на своя съперник в турнира.

За тима от Плевен в игра се завърна Маюом Бум.

Спартаклии имат на сметката си по две победи и две загуби, а гърците могат да се похвалят с пълен актив от три успеха. Следващата среща на Спартак на европейска сцена ще бъде на 9 декември, когато ще домакинстват на Рига Жели, докато отборът на Солун ще има визита на Нюкасъл Ийгълс на 3-и.

Домакините се радваха на солиден старт, чрез който намериха пътя към двуцифрената разлика, изкована основно от Дерек Фъндебърк. Ноел Браун и Кавон Скот се оказаха единствените светли лъчи в офанзивен план за гостите, но гърците не допуснаха сериозни колебания, извоювайки си 8-точков актив в края на дебютния период.

Браун взе нещата в свои ръце и в началото на следващата десетка, давайки предпоставки за нов подем на „синьо-белите“. Джъстин Форман и Фъндебърк осуетиха плановете за обрат на своя съперник, за да може отборът от Солун да се прибере в съблекалнята при 37:32.

Спартаклии дадоха да се разбере, че няма да развеят бялото знаме и при откриването на третата част, тъй като постепенно провокираха обрат, дело на Мартин Русев, Скот и Браун. Участникът в гръцкия елит отвърна на удара във важен момент и си върна водачеството за 7-точков актив след 30 минути игрово време.

Тимът от Плевен даде аргументи за още един обрат в заключителната четвърт, когато Русев, Скот и Браун за пореден път влязоха в ролята на основни реализатори. Два точни наказателни удара на Мартин Сотиров доближиха гостите до минус 2 с 34 секунди, оставащи на часовника, но Форман вкара изключително трудна стрелба през Виктор Гергов със сирената в ответната атака и спокойствието остана в гръцкия лагер до финалната сирена.

Ноел Браун се отличи за Спартак със своите 20 точки и 6 борби. Мартин Русев се разписа със 17 точки, Кавон Скот финишира с 14 и 10 овладени под двата ринга топки.

Джъстин Форман финишира с 24 точки, 8 борби и 7 асистенции за Ираклис. Дерек Фъндебърк регистрира 15 и 5 овладени под двата ринга топки, Шон Смит отбеляза 11 точки.

#БК Ираклис #Европейска северна баскетболна лига (ENBL) #БК Спартак Плевен

